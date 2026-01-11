Bernardo Silva może obrać zaskakujący kierunek. Rozpoczęto negocjacje

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Galatasaray Stambuł pracuje nad transferem Bernardo Silvy

Kontrakt Bernardo Silvy z Manchesterem City obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. Portugalczyk coraz częściej jest łączony z odejściem z Premier League, a sam zawodnik ma być gotowy na nowe wyzwania. Zatem doświadczony pomocnik już podczas najbliższego letniego okienka transferowego zapewne dołączy do nowego zespołu bez żadnej kwoty odstępnego.

Taka sytuacja znacząco zwiększa zainteresowanie jego osobą. Pozyskanie piłkarza tej klasy na zasadzie wolnego transferu to prawdziwa okazja rynkowa. Jak informuje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, jednym z klubów poważnie rozważających zakontraktowanie Silvy jest Galatasaray Stambuł.

Według włoskiego dziennikarza turecki gigant rozpoczął już wstępne rozmowy ze 107-krotnym reprezentantem Portugalii. W barwach ekipy Lwów filigranowy zawodnik mógłby ponownie dzielić szatnię ze swoim przyjacielem – Ilkayem Gundoganem – z którym zna się z czasów wspólnej gry w drużynie Obywateli.

Warto dodać, że Bernardo Silvie przyglądają się również bogate kluby z Arabii Saudyjskiej, a także Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. Portugalczyk swoją karierę rozpoczynał w Benfice Lizbona, później błyszczał w AS Monaco, by następnie sięgnąć po liczne trofea z Manchesterem City. Jego wartość rynkowa wynosi 27 milionów euro, a 31-latek wciąż ma wiele do zaoferowania na najwyższym poziomie.