Bernardo Silva chce tam zagrać. Ten transfer jest jego celem

09:26, 23. lutego 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Manchester City może latem stracić jednego z najbardziej doświadczonych piłkarzy. Wszystko wskazuje na to, że Bernardo Silva odejdzie po wygaśnięciu kontraktu. Piłkarz już wskazał, gdzie chce zagrać w przyszłości.

Bernardo Silva
MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva marzy o powrocie do Benfiki

Manchester City nie prowadzi zaawansowanych rozmów w sprawie przedłużenia umowy z Bernardo Silvą. Obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca i nic nie wskazuje na to, by klub zamierzał go przedłużyć. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest rozstanie po sezonie.

Portugalczyk od miesięcy nie ukrywa, że myśli o nowym etapie kariery. W rozmowie z portugalskimi mediami jasno wskazał kierunek, który pozostaje jego osobistym marzeniem. -Jestem pewien, że wrócę. Nie wiem kiedy – powiedział. – Trudno określić, czy za dwa, trzy lata, czy wcześniej. Powtarzałem to wiele razy i wiem, że ludzie mogą być już zmęczeni tym tematem, ale bez wątpienia powrót do Benfiki to cel mojego życia i kariery – dodał.

Na dziś najbardziej aktywna w wyścigu po 31-latka ma być natomiast Barcelona. Katalończycy od lat interesują się pomocnikiem i latem mogą spróbować wykorzystać sytuację kontraktową. Zainteresowanie wykazują także Juventus, Inter oraz Atletico Madryt, które monitorują rozwój wydarzeń.

Silva rozegrał w barwach Manchesteru City ponad 400 spotkań i był jednym z filarów zespołu Pepa Guardioli. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że jego czas w Anglii dobiega końca. Wszystko zmierza w stronę letniego transferu, a sam zawodnik coraz wyraźniej myśli o powrocie do korzeni.

