Bereszyński gotowy do podpisu. Dogadał się z nowym, klubem

Bartosz Bereszyński wreszcie dogadał się z nowym klubem. Reprezentant Polski lada moment zasili Palermo - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl. Ma podpisać roczną umowę z opcją przedłużenia.

fot. Sipa US Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bereszyński zagra w Serie B. Kontrakt już gotowy

Bartosz Bereszyński niedawno zakończył współpracę z Sampdorią, odchodząc po wygaśnięciu umowy. Od tego czasu prowadził poszukiwania nowego pracodawcy. Na brak zainteresowania nie mógł narzekać, gdyż zgłaszały się do niego kluby z Turcji, Izraela czy nawet Polski. Jego priorytetem pozostawała jednak dalsza gra we Włoszech i do samego końca liczył na propozycję właśnie z tego kraju.

Jakiś czas temu Bereszyński rozpoczął negocjacje z Palermo. Uznał, że to dla niego odpowiedni kierunek i wreszcie dogadał warunki współpracy. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl potwierdza, że reprezentant Polski dołączy do czołowego klubu Serie B. Jest w drodze na testy medyczne, po których podpisze roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy.

W Palermo bardzo liczono na transfer polskiego defensora. Cel na ten sezon to awans do Serie A, za czym idzie dyspozycja od pierwszych ligowych kolejek. Po trzech meczach Palermo zajmuje trzecią lokatę i ma w dorobku siedem punktów.

Bereszyński będzie więc kontynuował karierę we Włoszech, gdzie gra nieprzerwanie od 2017 roku. Wówczas opuścił Legię Warszawa i przeszedł do Sampdorii. Na przestrzeni lat występował też w Napoli oraz Empoli.