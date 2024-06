Domenico Berardi wraz z Sassuolo spadł w tym sezonie do Serie B. Z informacji La Gazzetta dello Sport wynika, że Włoch dał zielone światło na transfer do Juventusu.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Domenico Berardi

Juventus otrzymał sygnał, Berardi chce dołączyć do Starej Damy

Sassuolo mimo walki do samego końca nie zdołało zapewnić sobie utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Neroverdi zmagania w Serie A zakończyli na 19. miejscu i w przyszłym sezonie zagrają na zapleczu elitarnej ligi. Taki obrót wydarzeń stawia pod znakiem dalszą przyszłość Domenico Berardiego na Mapei Stadium. Włoch uznawany jest za legendę klubu, lecz jego pensja 3 mln euro rocznie może stanowić poważne obciążenie dla finansów. Z tego względu coraz częściej pojawiają się informacje o ewentualnym odejściu 29-latka.

Jak poinformowała La Gazzetta dello Sport, Domenico Berardi biorąc pod uwagę okoliczności, dał zielone światło na transfer do Juventusu. Kierunek transferu nie jest zaskoczeniem, bowiem skrzydłowy prawie co roku był łączony z przeprowadzką do Turynu. Rok temu było bardzo blisko transakcji, ponieważ piłkarz miał uzgodnione warunki kontraktu, lecz ostatecznie Sassulo zablokowało transfer za mniej niż 30 milionów euro.

Spadek Sassuolo do niższej ligi może znacząco ułatwić wyczekiwany od lat transfer Berardiego do Juventusu. Nie chodzi tylko o fakt, że sam zawodnik z pewnością wolałby grać na najwyższym poziomie, ale również pod uwagę należy wziąć finansowe aspekty, które dla Neroverdi po spadku do Serie B będą podwójnie ważne.

Problem może stanowić również obecna kontuzja Domenico Berardiego, który pozostanie wyłączony z gry do końca roku. Włoch na początku marca doznał całkowitego uszkodzenia ścięgna Achillesa, co wykluczyło go również z udziału w zbliżających się Mistrzostwach Europy 2024.