Julian Alvarez wytypował klub, do którego chciałby trafić w najbliższych latach. Według portalu The Athletic piłkarz preferuje transfer do Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Doku, Julian Alvarez i Phil Foden

Manchester City w najbliższych latach może stracić jedno z ważnych ogniw w formacji ofensywnej. Julian Alvarez, mimo że trafił do klubu stosunkowo niedawno, bo latem 2022 roku, to już myśli o zmianie barw klubowych. Argentyńczyk, choć regularnie pojawia się w wyjściowym składzie, nie jest główną postacią The Citiziens. Walkę o miejsce na pozycji napastnika bezapelacyjnie wygrywa z nim największa gwiazda klubu, czyli Erling Haaland. Reprezentant Argentyny ze względu na duże zainteresowanie może za jakiś czas zdecydować się na opuszczenie Etihad Stadium.

W przeszłości nazwisko Juliana Alvareza łączone było z transferem m.in. do Paris Saint-Germain. Jednak najnowsze informacje portalu The Athletic sugerują, że 24-latek ma konkretny plan na dalszą karierę, a także wybrał klub, do którego chciałby trafić. Ich zdaniem zawodnik marzy o grze w Realu Madryt i to właśnie Los Blancos mają być następnym przystankiem w karierze zdolnego snajpera.

Ze względu na to, że Królewscy w letnim oknie transferowym wzmocnią się o dwóch nowych napastników, transfer tego lata wydaje się być wykluczony. Mimo to istnieje szansa, że ewentualna transakcja dojdzie do skutku za rok bądź w następnych latach. Póki co do Viniciusa Jr. oraz Rodrygo od 1 lipca dołączy Kylian Mbappe oraz Endrick.

Julian Alvarez w poprzednim sezonie strzelił 19 goli i zanotował 13 asyst w 54 meczach we wszystkich rozgrywkach. Umowa z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2028 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 90 mln euro.