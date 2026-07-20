SSC Napoli interesuje się zawodnikiem z Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli oraz Benoit Badiashile

Benoit Badiashile pod lupą SSC Napoli

SSC Napoli dokonało sporych zmian w ostatnich miesiącach. Przypomnijmy, że Antonio Conte nie jest już trenerem ekipy Azzurrich, a jego miejsce zajął Massimiliano Allegri. Nowy szkoleniowiec liczy na poważne wzmocnienie kadry przed nadchodzącym sezonem, chcąc zwiększyć rywalizację między innymi w linii obrony. W związku z tym włodarze włoskiego giganta mogą wyruszyć na zakupy do Anglii, gdzie na ich radarze znalazł się jeden z ciekawych defensorów.

Jak poinformował dziennik „La Gazzetta dello Sport”, uwagę SSC Napoli przykuł bowiem Benoit Badiashile. Działacze klubu ze Stadio Diego Armando Maradona chcieliby wypożyczyć 25-letniego stopera i skontaktowali się już w tej sprawie z Chelsea. Włoski potentat w każdej chwili może złożyć oficjalną ofertę, choć londyńczycy podobno preferują definitywną sprzedaż francuskiego obrońcy. Najbliższe tygodnie pokażą, czy obu stronom uda się wypracować porozumienie satysfakcjonujące wszystkich zainteresowanych.

Benoit Badiashile, któremu przyglądają się również AC Milan, Juventus oraz Olympique Marsylia, reprezentuje barwy ekipy The Blues od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge z AS Monaco za około 38 milionów euro. W minionym sezonie rozegrał zaledwie 16 spotkań, spędzając na boisku tylko 1070 minut. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa francuskiego defensora wynosi mniej więcej 15 milionów euro.

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