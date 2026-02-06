AC Milan sięgnie po piłkarza Chelsea? Obserwuje jego sytuację

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Benoit Badiashile na celowniku Milanu

Benoit Badiashile przywdziewa koszulkę Chelsea od kilku lat, jednakże do tej pory nie zdołał wywalczyć sobie pewnego miejsca w podstawowym składzie ekipy The Blues. Bez wątpienia duży wpływ na to miały problemy zdrowotne oraz silna konkurencja w linii obrony zespołu Niebieskich. Coraz więcej wskazuje więc na to, że 24-letni stoper może rozstać się z londyńskim klubem już w zbliżającym się letnim okienku transferowym.

Włodarze ze Stamford Bridge prawdopodobnie wystawią Francuza na sprzedaż, aby zrobić miejsce w kadrze i odzyskać większą część zainwestowanych środków. Jak czytamy na brytyjskiej stronie „Daily Briefing”, mierzący 194 centymetry defensor ma być dostępny na rynku za kwotę w granicach 35 milionów euro, a zainteresowanie jego osobą stale rośnie.

Według wspomnianego portalu ogromną chrapkę na zakontraktowanie Badiashile’a ma między innymi AC Milan. W Mediolanie szukają wzmocnień do formacji defensywnej, a szkoleniowiec drużyny Rossonerich – Massimiliano Allegri – podobno wysoko ceni profil młodego stopera, który łączy świetne warunki fizyczne z dobrym wyprowadzeniem piłki.

Benoit Badiashile, któremu przyglądają się również Juventus oraz Olympique Marsylia, występuje w barwach Chelsea od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Stamford Bridge z AS Monaco za 38 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 15 spotkań, spędzając na murawie łącznie 950 minut. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Zdaniem serwisu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa obrońcy wynosi około 18 milionów euro.