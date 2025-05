Chelsea poważnie interesuje się Benjaminem Sesko, którego klauzula odstępnego w kontrakcie z Lipskiem wynosi ponad 80 milionów euro - podaje Simon Johnson z portalu The Athletic. Londyńczycy planują wzmocnić swoją formację ofensywną.

Źródło: Simon Johnson / The Athletic

Źródło: Simon Johnson / The Athletic

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Benjamin Sesko na celowniku Chelsea. Tanio nie będzie

Chelsea planuje zakontraktować nowego napastnika w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego. Szkoleniowiec drużyny The Blues – Enzo Maresca – nie jest bowiem do końca zadowolony z postawy atakujących, którymi aktualnie dysponuje. Nicolas Jackson, Christopher Nkunku oraz Marc Guiu nie spełniają oczekiwań w zachodnim Londynie, co może poskutkować rozstaniem z jednym z wymienionych zawodników.

W tym momencie najbliżej opuszczenia Stamford Bridge jest wspomniany wyżej Christopher Nkunku. Francuskiemu snajperowi przyglądają się Bayern Monachium oraz Arsenal. Dlatego Chelsea szuka piłkarza, który wejdzie w buty wychowanka Paris Saint-Germain. Jak dowiedział się Simon Johnson z brytyjskiego portalu „The Athletic”, wysoko na liście życzeń londyńskiego potentata znajduje się napastnik Lipska – Benjamin Sesko.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Za słoweńskiego piłkarza będzie trzeba słono zapłacić, ponieważ klauzula odstępnego w jego kontrakcie z zespołem Byków wynosi ponad 80 milionów euro. 21-letni atakujący najpewniej odejdzie z niemieckiej ekipy, gdy tylko otworzy się najbliższe letnie okno transferowe. Benjamin Sesko planuje wykonać krok naprzód w swojej karierze, a ewentualne przenosiny na Stamford Bridge byłyby dla niego awansem sportowym.

W trwającej kampanii gwiazdor Lipska rozegrał 44 spotkania, zdobył 21 bramek i zaliczył 6 asyst. Warto dodać, że Chelsea obserwuje także innych snajperów. Według mediów w notesie skautów angielskiego klubu znajdują się również Liam Delap oraz Hugo Ekitike.