Bellingham priorytetem giganta! Wielka oferta w drodze

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

150 milionów funtów za Bellinghama! Man City marzy o gwieździe Realu

Jude Bellingham przez poprzednie dwa sezony był jedną z najważniejszych postaci w Realu Madryt. Za kadencji Carlo Ancelottiego ofensywa Królewskich opierała się m.in. na reprezentancie Anglii. Dowodem tego jest fakt, że w 94 meczach zdobył 37 goli i zanotował 27 asyst. Sytuacja uległa zmianie, gdy stery w klubie przejął Xabi Alonso, z którym pomocnik nie potrafi znaleźć wspólnego języka.

Hiszpańskie media sugerują, że kiepskie relacje na linii Bellingham – Alonso mogą doprowadzić do odejścia zawodnika. W ostatnich miesiącach kilka razy doszło do spięć pomiędzy nimi. Szkoleniowiec miał duży problem jak wkomponować Anglika w dobrze funkcjonujący zespół, gdy ten wrócił na boisko po kontuzji. Niemniej jednak Real wciąż uważa go za ważnego zawodnika i nie wyobraża sobie rozstania.

Sytuację 22-latka uważnie śledzi Manchester City. Z informacji serwisu Fichajes wynika, że przedstawiciele giganta Premier League widzą w nim idealne wzmocnienie zespołu. Co więcej, w momencie, gdy z klubem pożegna się Bernardo Silva, to właśnie Bellingham ma być priorytetem transferowym Obywateli. Drużyna Pepa Guardioli ma przygotować za gwiazdę Realu ofertę o wartości 150 mln funtów.

Bellingham jest związany z Los Blancos od lipca 2023 roku. Real zapłacił za niego Borussii Dortmund aż 127 milionów euro. Od momentu przeprowadzki do Madrytu pomocnik rozegrał 111 spotkań, zdobywając 41 bramek i notując 29 asyst. Jego kontrakt wygasa w 2029 roku.