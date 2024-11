Bellingham może pójść śladem brata. Chce go klub z Bundesligi

Źródło: The Chronicle / The Sun

Źródło: The Chronicle / The Sun

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Borussia Dortmund chce młodszego z braci Bellingham

Jude Bellingham w lipcu 2020 roku opuścił Birmingham City na rzecz Borussii Dortmund. W Bundeslidze środkowy pomocnik spędził 3 lata, które finalnie zaowocowały transferem do jednego z największych klubów na świecie, czyli Realu Madryt. Obecnie istnieje duża szansa, że w ślady starszego brata pójdzie również ten młodszy – Jobe Bellingham. 19-latek w styczniu po raz pierwszy może wyjechać za granicę.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jak przekazał portal The Chronicle transferem Jobe’a Bellinghama zainteresowana jest Borussia Dortmund. Finalista ubiegłorocznej edycji Ligi Mistrzów rozważa złożenie oferty już w styczniu. Całkowity koszt transferu miałby wynieść ok. 20 milionów euro.

Informacje o chęci sprowadzenia młodszego Bellinghama do Dortmundu potwierdził również dziennik The Sun. Natomiast ich zdaniem przeszkodą może być fakt, że blisko odejścia z Sunderlandu jest duet młodych gwiazd, czyli Chris Rigg i Tommy Watson. Jeśli plotki o transferze do Nottingham Forest okażą się prawdą, to mało prawdopodobne, że The Black Cats będą chcieli pozbyć się kolejnego ważnego zawodnika w tak krótkim czasie.

W tym sezonie Jobe Bellingham rozegrał 13 spotkań w Championship, w których zdobył 2 bramki i zanotował asystę. Dla zespołu ze Stadium of Light gra od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się z Birmingham za ok. 1,75 mln euro. Kontrakt z klubem podpisał do czerwca 2028 roku.