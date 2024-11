Real Madryt zna odpowiedź ws. Romero. Tottenham podjął decyzję

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Cristian Romero

Cristian Romero nie dla Realu Madryt

Real Madryt znalazł się w tragicznej sytuacji kadrowej, jeśli chodzi o pozycję środkowego obrońcy. W ostatnim meczu ligowym poważnej kontuzji doznał Eder Militao. Oznacza to, że Carlo Ancelotti ma do swojej dyspozycji tylko dwóch nominalnych stoperów.

Po spotkaniu z Osasuną zastanawiano się, kto może dołączyć zimą do drużyny ze stadionu Santiago Bernabeu. Jedną z opcji był m.in. Sergio Ramos, lecz prawdopodobnie ta kandydatura nie wchodzi w grę. Natomiast innym zawodnikiem, który w przeszłości był już przymierzany do Realu Madryt jest Cristian Romero. Argentyńczyk na co dzień zakłada koszulkę Tottenhamu.

Z informacji, do których dotarł portal Football Insider, wynika, że Real Madryt nie ma większych szans na transfer Romero. Mistrz Świata z 2022 roku to kluczowy zawodnik w zespole Ange Postecoglou. Dlatego zarząd Tottenhamu jest gotów odrzucić ewentualne oferty za 26-latka.

Romero i Real Madryt to saga transferowa, która ciągnie się od kilku miesięcy. Latem bieżącego roku Los Blancos pytali o mistrza świata, lecz usłyszeli, że nie jest na sprzedaż za żadne pieniądze.

Romero przeniósł się do Tottenhamu latem 2021 roku na zasadzie wypożyczenia z Atalanty BC. Po roku Spurs wykupili obrońcę za 52 mln euro. Łącznie reprezentant Argentyny rozegrał w klubie 111 spotkań, w których zdobył 7 bramek. Obecna umowa piłkarza obowiązuje do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa Romero szacowana jest na 65 mln euro.