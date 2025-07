Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 są już w fazie ćwierćfinałów. Na placu boju pozostało pięć ekip z Europy, dwie z Brazylii i jedna z Arabii Saudyjskiej. Faworytami pozostają Real Madryt i PSG, ale to nie znaczy, że mają przed sobą łatwe zadanie.

Associated Press / Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Piłkarze PSG (Klubowe MŚ 2025)

Manchester City na wakacjach

Największą sensacją w tegorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Świata jest porażka Manchesteru City w ⅛ finału z Al-Hilal. Saudyjski klub wygrał po dogrywce 4:3 i w ćwierćfinale zmierzy się z teoretycznie łatwiejszym przeciwnikiem, brazylijskim Fluminense. “Teoretycznie”, bo ta ekipa wyeliminowała po drodze Inter Mediolan.

Co ciekawe, trzy z czterech zespołów, które wygenerowały na tym turnieju najwyższy współczynnik xG, są już w domu. Chodzi o Manchester City, Inter i Benficę.

PSG i Bayern w szlagierze

Bez wątpienia najciekawszym starciem w ćwierćfinale jest mecz PSG – Bayern Monachium. Triumfator Ligi Mistrzów zmierzy się z mistrzem Niemiec. Jak wyliczył portal Transfermarkt, do tej pory kluby te grały przeciwko sobie 14 razy w meczach o stawkę. Ani razu nie padł remis. Bawarczycy wygrali osiem spotkań, a paryżanie sześć.

Mecz Bayernu z PSG zapowiada się jako bramkostrzelne widowisko. W 2025 roku Bawarczycy strzelali gole w 29 z 32 rozegranych meczów, a ich najbliżsi rywale w 37 z 39. Statystycy z Fotmob i nasz Superkomputer BETSiE przewidują, że xG w tym spotkaniu zakręci się w okolicach 3,74, co jest najwyższym współczynnikiem w tym turnieju w fazie pucharowej. W listopadzie podczas bezpośredniego meczu tych zespołów xG wyniosło 3,18. Kolejny dowód za tym, że może być to bramkostrzelne spotkanie to średnia goli w tym sezonie. Według Fotmob Bayern wykręcił 2,82 gola na mecz, a PSG 2,62.

Borussia Dortmund w gazie, Xabi Alonso na drodze

Wydaje się to nieprawdopodobne, ale Niko Kovac jest obecnie jednym z najlepiej punktujących trenerów Borussii Dortmund od 1957 roku. Klub pod jego wodzą nie przegrał w 11 kolejnych spotkaniach, uzyskując średnią punktową na poziomie 2,04! Lepszy wynik miał w tym czasie tylko Thomas Tuchel, który notował 2,12 punktu na mecz – informuje Transfermarkt.

Real Madryt nie leży jednak Borussii. W 16 bezpośrednich meczach Królewscy przegrywali tylko trzy razy. Xabi Alonso chciałby już na początku swojej przygody w tym klubie sięgnąć po trofeum, a okazja ku temu jest idealna.

Rywale swojej szansy mogą upatrywać w Serhou Guirassym, który przewodzi w statystyce xGOT (spodziewane gole w stosunku do celnych strzałów). Jednocześnie jest też piłkarzem, który zmarnował najwięcej świetnych okazji (7) wyliczył Fotmob.

Pierwszy mecz ćwierćfinałowy KMŚ w najbliższy piątek o godzinie 21:00. Fluminense zmierzy się w nim z Al-Hilal. W kolejnych spotkaniach zagrają Palmeiras – Chelsea (sobota 3:00), PSG – Bayern (sobota 18:00) i Real – Borussia (sobota 22:00).