Hansi Flick odrzucił transfer. Jest nowy priorytet Barcelony

Barcelona nie sprowadzi Luisa Diaza, Flick ma nowy priorytet

Barcelona w letnim okienku transferowym pozyskać będzie chciała nowego gracza do ofensywy. Mówi się, że może to być typowy środkowy napastnik lub też skrzydłowy, który zabezpieczany obie strony boiska a od biedy zagra na szpicy. W tym kontekście wymieniano wielu graczy, m.in. Alexandra Isaka, ale wiadomo, że Szwed do Barcelony nie trafi, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

To oznacza, że Duma Katalonii musi szukać dalej bowiem według informacji przekazanych przez serwis “El Nacional”, Hansi Flick odrzucił kolejny transfer. Niemiecki szkoleniowiec Barcelony nie jest przekonany do Luisa Diaza z Liverpoolu, który był celem Deco. Flick zakomunikował, że wolałby transfer Nico Williamsa lub Ademoli Lookmana, którzy są teraz nowymi priorytetami transferowymi dla Blaugrany.

Nico Williamsa łączony był z Barceloną już w poprzednich okienkach transferowych, ale do tej pory pozostawał on w zespole Athleticu Bilbao. W obecnym sezonie utalentowany Hiszpan ma na koncie dziewięć goli oraz siedem asyst w 37 meczach. Z kolei Ademola Lookman imponuje skutecznością w Atalancie Bergamo, gdzie do tej pory ma w tym sezonie 18 goli oraz siedem asyst w 32 rozegranych spotkaniach. Jest jednak starszy od Williamsa o pięć lat.

