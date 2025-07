Bayern zapytał o gwiazdę Man United. Jest odpowiedź

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern pytał Man United o Alejandro Garnacho

Bayern Monachium dąży do pozyskania zawodnika, który wzmocni ofensywę zespołu Vincenta Kompany’ego. Aktualnie na szczycie listy życzeń znajduje się Luis Diaz. Negocjacje z Liverpoolem są jednak trudne, ponieważ The Reds mają duże wymagania finansowe. Mimo to obie strony liczą na to, że osiągną porozumienie. Nie tak dawno Bawarczycy złożyli kolejną ofertę za kolumbijskiego piłkarza.

Diaz nie ukrywa, że chce dołączyć do Bayernu. Ostateczna decyzja należy jednak do klubu, który rozważa także inne opcje na wypadek, gdyby nie udało im się porozumieć z Liverpoolem. Z informacji serwisu ESPN wynika, że Die Roten pytali o innego gracza z Premier League.

Jak przekazał Rob Dawson chodzi o Alejandro Garnacho z Manchesteru United. Bayern złożył zapytanie, aby dowiedzieć się, czy zawodnik jest dostępny oraz jaka byłaby kwota transferu. Czerwone Diabły rozważą każdą ofertę, ponieważ chcą pozbyć się Argentyńczyka.

Natomiast zainteresowania przeprowadzką do Bundesligi nie wykazał sam piłkarz. Garnacho chce zostać w Premier League i myśli o zmianie klubu wewnątrz ligi, na taki który dodatkowo występuje w Lidze Mistrzów. W grę wchodzi więc m.in. Chelsea czy Newcastle.

Garnacho w minionym sezonie wystąpił w 58 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 11 goli i zaliczył 10 asyst.