Bayern złożył nową ofertę za gwiazdę. Ogromne pieniądze

Bayern Monachium złożył nową ofertę za Luisa Diaza - poinformował Florian Plettenberg z serwisu Sky Sport. Bawarczycy próbują dojść do porozumienia z Liverpoolem.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium złożył nową ofertę za Luisa Diaza

Bayern Monachium podjął kolejną próbę pozyskania Luisa Diaza, przesyłając nową ofertę do Liverpoolu. Według najnowszych informacji Bawarczycy zaproponowali więcej niż 67.5 miliona euro. To poważny krok w kierunku zawarcia porozumienia z The Reds.

Wszystko wskazuje na to, że niebawem saga transferowa z udziałem Kolumbijczyka dobiegnie końca. Piłkarz jest zdecydowany na przenosiny do Bayernu i w tej sytuacji Liverpool raczej nie będzie robił mu niepotrzebnych problemów. Drużynie z Anfield zależy jedynie na pokaźnej kwocie transferowej, która zwróci klubowi z nawiązką koszty pozyskania zawodnika. Przypomnijmy, że w 2022 roku The Reds zapłacili za Luisa Diaza około 55 milionów euro.

Dziennikarz transferowy Sacha Tavolieri poinformował, że nowa oferta Bayernu będzie opiewała na 70 milionów euro kwoty podstawowej plus 10 milionów w ramach dodatkowych bonusów. Taka propozycja prawdopodobnie zadowoli Liverpool, który będzie miał pokaźną sumę na sprowadzenie jakościowego następcy.

Mówi się, że Luisa Diaza może zastąpić Anthony Gordon z Newcastle United. Ponadto na radarze Liverpoolu pozostaje inna gwiazda Srok, czyli Alexander Isak. Jednak w przypadku Szweda potrzebna jest zdecydowanie wyższa kwota.