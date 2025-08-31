Bayern chce piłkarza Chelsea! Nie chodzi o Jacksona

20:35, 31. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Źródło:  The Guardian

Bayern Monachium rozważa wzmocnienie defensywy. Jak się okazuje, trop mistrza Niemiec prowadzi do Chelsea. Na celowniku Bawarczyków znalazł się 19-letni Josh Acheampong - donosi "The Guardian".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Josh Acheampong wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium w ostatnich dniach szukał nowego napastnika. Mistrzowie Niemiec mieli wiele opcji na stole, ale zdecydowali się wybrać Nicolasa Jacksona z Chelsea. Senegalczyk był już na miejscu, gdzie miał przejść testy medyczne przed transferem. Ostatecznie jednak The Blues wycofali się z tej transakcji. Wszystko przez kontuzję Liama Delapa.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Bayernu Monachium przekazuje „The Guardian”. Otóż Bawarczycy faktycznie mogą sięgnąć po zawodnika Chelsea. Jednak nie chodzi o Nicolasa Jacksona. Jak się okazuje, w kręgu zainteresowań mistrzów Niemiec znalazł się Josh Acheampong. 19-latek jest niezwykle utalentowanym graczem. Ostatnio był łączony też z Manchesterem City.

Wspomniane źródło zaznacza, że Josh Acheampong miałby trafić do Bayernu Monachium na zasadzie wypożyczenia. Bawarczycy jednak mieli mieć zapewniony obowiązek wykupu 19-latka. Czas pokaże, czy utalentowany Anglik wyląduje na Allianz Arenie.

Josh Acheampong jest wychowankiem Chelsea i w minionym sezonie przebił się do seniorskiego zespołu. Defensor dotychczas rozegrał 15 spotkań w pierwszej drużynie The Blues. Anglik nie zdołał wpisać się do protokołu z golem lub asystą.

