dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Hugo Larsson łączony z Bayernem Monachium

Bayern Monachium od początku sezonu znajduje się w znakomitej dyspozycji. Mistrzowie Niemiec jednak ostatnio zaliczyli małą wpadkę, przegrywając w Lidze Mistrzów z Arsenalem (1:3). Podopieczni Vincenta Kompany’ego jednak nic sobie nie zrobili z tego wyniku i już myślą o kolejnym rywalu. W sobotnie popołudnie bawarski zespół zmierzy się przed własną publicznością z FC St. Pauli.

Tymczasem z obozu Bayernu Monachium napływają bardzo ciekawe informacje transferowe. Dziennik „The Athletic” przekazuje, że mistrzowie Niemiec są gotowi dokonać niezwykle głośnej transakcji wewnątrz Bundesligi. Uwagę Bawarczyków przykuł jeden z największych talentów. A jest nim Hugo Larsson, który na co dzień reprezentuje barwy Eintrachtu Frankfurt.

Bayern Monachium jednak nie jest jedynym zespołem, który widziałby w swoich szeregach Szweda. Młody pomocnik znajduje się również na celowniku klubów Premier League. Zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać 21-latka. Zawodnik jest wyceniany przez swojego obecnego pracodawcę na około 55 milionów euro.

Hugo Larsson jest kluczowym zawodnikiem Eintrachtu Frankfurt. Szwed jednak wciąż czeka na premietowego gola w obecnym sezonie. 21-latek jednak może pochwalić się trzema asystami. A uzbierał taką liczbę w 14. występach.