Bayern ma na oku defensora. Rozmowy rozpoczęte

Bayern Monachium zamierza latem wzmocnić defensywę. Poważnym kandydatem do transferu jest Givairo Read. Mistrzowie Niemiec rozpoczęli już rozmowy z zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam - przekazuje "Sport Bild".

Bayern Monachium może rozgrywać kolejny wielki sezon. Podopieczni Vincenta Kompany’ego są na dobrej drodze, aby obronił tytuł mistrza Bundesligi. Bawarczycy rywalizują również w Lidze Mistrzów i są poważnym faworytem do końcowego triumfu. Władz niemieckiego giganta natomiast przygotowują się do nadchodzącego letniego okienka transferowego.

Jednym z głownych celów Bayernu Monachium jest pozyskanie latem nowego prawego defensora. Jak się okazuje, Bawarczycy wytypowali już odpowiedniego kandaydata. „Sport Bild” poinformował, że trop mistrzów Niemiec prowadzi do Holandii. Otóż w kręgu ich zainteresowań znalazł się Givairo Read, który na co dzień reprezentuje barwy Feyenoordu Rotterdam.

Wspomniane źródło zaznacza, że Bayern Monachium nie zamierza czekać. Władze niemieckiego klubu rozpoczęły bowiem rozmowy transferowe z otoczeniem Givairo Reada. Bawarczycy mają pomysł na pozyskanie funduszy na przyjście Holendra. Pieniądze z odejścia Sachy Boeya mają być przeznaczone na pozyskanie młodzieżowego reprezentanta Oranje.

Givairo Read w obecnym sezonie rozegrał 16 spotkań w koszulce Feyenoordu Rotterdam. Holender może się pochwalić niezłymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także zaliczył trzy asysty,