Bayern szykuje zaskakujący transfer. Na celowniku piłkarz z Chile

22:07, 11. grudnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Christian Falk / Bild

Bayern Monachium może przeprowadzić dość zaskakujący transfer. Prosto z Danii. Na celowniku mistrzów Niemiec znalazł się Dario Osorio z Midtjylland - informuje Christian Falk z dziennika "Bild".

Vincent Kompany
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dario Osorio wzbudził zainteresowanie Bayernu Monachium

Bayern Monachium od początku sezonu idzie jak burza. Mistrzom Niemiec w zasadzie zdarzył się tylko jeden słaby występ. A miał on miejsce w Lidze Mistrzów, gdzie zostali rozgromieni przez Arsenal (0:3). Reszta występów jednak zdecydowanie układała się po myśli Bawarczyków. A w swoim ostatnim występie okazali się lepsi od Sportingu Lizbona (3:1).

Nie od dziś wiemy, że drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego musi się poszerzyć. W tym cel Bayern Monachium zaczął rozglądać się za wzmocnieniami. Jak informuje Christian Falk z dziennika „Bild”, mistrzowie Niemiec wytypowali właśnie kandydata do transferu. W kręgu zainteresowań Bawarczyków znalazł się Dario Osorio, który na co dzień reprezentuje barwy Midtjylland.

Reprezentant Chile, mimo 21. występów w narodowych barwach, wciąż jest postacią anonimową w świecie piłki. Nie jest jednak tak nieznanym piłkarzem dla Bayernu Monachium. Niemiecki klub już jakiś czas temu zwrocił uwagę na młodego skrzydłowego. Czas pokaże, czy 21-latek finalnie zawita na boiska Bundesligi.

Dario Osorio w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Midtjylland. Chilijczyk może się pochwalić bardzo dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców. Skrzydłowy może także pochwalić się ośmioma asystami.

