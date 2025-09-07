Bayern z transferem na korzystnych warunkach. Prezydent zdradził

dpa picture alliance/ Alamy Na zdjęciu: Uli Hoeness i Vincent Kompany (Bayern - Augsburg)

Bayern wzmocnił atak. Kosztował mniej niż sugerowano

W ostatnich dniach okienka Bayern Monachium negocjował z Chelsea transfer napastnika. Ostatecznie, mimo niespodziewanego zwrotu akcji, Nicolas Jackson ostateczni przeniósł się na Allianz Arena. Reprezentant Senegalu przeprowadził się do stolicy Bawarii na zasadzie wypożyczenia, a Die Roten zostali zobligowani do wykupu 24-latka. Jednak wszystko wskazuje na to, że w lipcu był zawodnik Villarrealu wróci do Londynu. Zapowiedział to Uli Hoeness.

– Opłata za wypożyczenie nie wynosi 16,5 mln euro, ponieważ zawodnik i jego agent płacą 3 mln, co daje kwotę 13,5 mln. I na pewno przeniesie się tutaj na stałe. To stanie się tylko wtedy, jeśli rozegra 40 meczów w wyjściowym składzie. Nigdy nie zdoła tego zrobić – przyznał honorowy prezydent ekipy z Monachium na antenie SPORT1.

Bayern nie będzie musiał wykupić Jacksona, ponieważ ten po prostu nie zdoła wystąpić 40 razy od pierwszej minuty. Pozycja Harry’ego Kane’a jest niepodważalna, natomiast skrzydła, gdzie także może grać 24-latek, również są dosyć mocno obsadzone. Na dodatek Bawarczycy zapłacą mniej niż sugerowały angielskie i niemieckie media. Senegalczyk i jego otoczenie byli na tyle zdeterminowani, że postanowili wyłożyć własne środki na ten ruch.