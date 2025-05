dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jan-Christian Dreesen i Max Eberl

Bayern znowu pozyska gwiazdę Crystal Palace?

Florian Wirtz zrezygnował z projektu proponowanego mu przez Bayern Monachium i wybierze ofertę Liverpoolu – światowe media są zgodne co do kierunku, w jakim podąży rozchwytywany reprezentant Niemiec. Z tego rozwiązania zapewne najbardziej zadowolony jest Bayer Leverkusen, który nie wzmocni ligowego rywala. Jednak Bawarczycy nie zamierzają rezygnować z prób wzmocnienia kadry.

Tobi Altschäffl ujawnił plany transferowe Die Roten. Bayern po raz kolejny wyraża zainteresowanie jedną z największych gwiazd Premier League. Na Allianz Arena trafili już tacy piłkarze, jak Harry Kane i Michael Olise, którzy w momencie przenosin do Bundesligi byli jednymi z najjaśniejszych punktów rozgrywek w Anglii. Teraz do Monachium może przeprowadzić się Eberechi Eze.

Pomocnik Crystal Palace, a więc klubu, z którego monachijczycy sprowadzili Olise, notuje kapitalną końcówkę sezonu. W 42 meczach reprezentant Anglii zdobył 14 bramek i zanotował 11 asyst, natomiast w ostatnich czterech meczach Premier League strzelił aż pięć goli, trafiając do siatki w każdym z tych spotkań. W pojedynku z Tottenhamem 26-latek popisał się dubletem.

Eze jest wyceniany na 55 milionów euro, a jego kontrakt z Palace obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Orły w przyszłym sezonie zagrają w Lidze Europy, co może przekonać go do pozostania w Londynie, jednak perspektywa rywalizacji w Lidze Mistrzów wydaje się nieco bardziej kusząca.