Bayern wskazał następcę Neuera. To może zaskoczyć

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bayern nie będzie kupował nowego bramkarza

Bayern Monachium czeka na decyzję Manuela Neuera. Doświadczony bramkarz ma ważną umowę tylko do końca obecnego sezonu. Klub jest gotowy ją przedłużyć, ale wszystko zależy od nastawienia samego piłkarza. W tym sezonie dalej może liczyć na miejsce w podstawowym składzie, a jego forma jest optymalna. Neuer priorytetowo traktuje swoje zdrowie – jeśli pod względem fizycznym dalej będzie sobie radził, wówczas zostanie na Allianz Arena na jeszcze jeden sezon.

Klub przygotowuje się na dwie możliwości – albo Neuer pozostanie na kolejny sezon i dalej będzie walczył o miejsce w bramce, albo trzeba będzie go zastąpić. „Sport Bild” ujawnia, że Bayern nie planuje sięgać po nowego bramkarza. Na następcę weterana wytypowano Jonasa Urbiga. Pion sportowy uważa, że to odpowiedni moment, aby podjąć ryzyko i postawić właśnie na niego. Dostrzegają w nim bramkarza o olbrzymim potencjale, który może zabezpieczyć tę pozycję na kolejne lata.

Bayern zaufa Urbigowi i nie sprowadzi bramkarza do rywalizacji. Może natomiast pokusić się o transfer jego zmiennika, choć to zależy od decyzji w sprawie Daniela Peretza czy Alexandra Nubela.