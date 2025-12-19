Bayern wciąż nie zdecydował ws. Neuera. Zmiana nastawienia

Bayern Monachium wciąż nie podjął decyzji w sprawie legendarnego bramkarza. Manuel Neuer może po sezonie odejść z klubu. Jego umowa wygasa za nieco ponad sześć miesięcy.

Bayern nie wie, co dalej

Bayern Monachium ma coraz mniej czasu, aby podjął decyzję w sprawie obsady bramki na przyszły sezon. Manuel Neuer od wielu lat zapewnia stabilność między słupkami niemieckiego giganta, ale nie ulega wątpliwościom, że zbliża się do końca piłkarskiej kariery. Choć on sam nie planuje jeszcze odwieszać butów na kołku, klub z Allianz Arena może zadecydować o zakończeniu tej pięknej współpracy.

Do tej pory Bayern skłaniał się ku zatrzymaniu Neuera na kolejny sezon. Aby nie popełnić błędu, strony dały sobie więcej czasu i ocenią sytuację z perspektywy zarówno klubu, jak i piłkarza. Ostatnio doświadczony bramkarz nabawił się poważniejszego urazu i nie będzie dostępny do gry. Jego problemy zdrowotne to jeden z powodów, dla których Bawarczycy wahają się w temacie nowej umowy.

Na ten moment do decyzji wciąż daleko. Bayern nie skłania się ku żadnemu rozwiązaniu. Z pewnością nie będzie kierował się sentymentem i w pełni obiektywnie oceni sprawę, zanim ewentualnie złoży mu ofertę.

Oczywiście Bayern nieustannie jest łączony z kolejnymi nazwiskami. Szansę pod nieobecność Neuera dostanie natomiast Jonas Urbig, który może zostać długoterminowym następcą weterana.

Neuer gra dla Bayernu nieprzerwanie od 2011 roku, kiedy to opuszczał Schalke za 30 milionów euro. Na przestrzeni lat zdobył 12 tytułów mistrzowskich i dwa razy świętował Ligę Mistrzów.