Bayern postawił sprawę jasno. Upamecano dostał czas do namysłu

Dayot Upamecano otrzymał deadline od działaczy Bayernu

Bayern Monachium jest w tej kampanii w świetnej dyspozycji. Gigant z Bundesligi pewnym krokiem zmierza w kierunku mistrzostwa Niemiec. Tymczasem władze klubu zaproponowały już nową umowę Dayotowi Upamecano. Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał „Bild”.

Według źródła zawodnik otrzymał ofertę z pensją na poziomie 20 milionów euro rocznie plus premie za podpisanie kontraktu w wysokości 20 milionów euro. Ponadto w kontrakcie piłkarza miałaby zostać wpisana klauzula odstępnego, która weszłaby w życie w 2027 roku. Czas na podjęcie decyzji w sprawie tej umowy zawodnik ma mieć do niedzieli 1 lutego 2026 roku.

Upamecano trafił do ekipy z Monachium latem 2021 roku z RB Lipsk. W tej kampanii zawodnik wystąpił jak na razie w 25 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast na poziomie 70 milionów euro.

Bayern jest natomiast liderem tabeli ligi niemieckiej, mającym 50 punktów na koncie. Nad wiceliderem, Borussią Dortmund, ekipa z Allianz Arena ma osiem punktów przewagi. Swoje kolejne spotkanie Bawarczycy rozegrają już w najbliższą sobotę, mierząc się na wyjeździe z Hamburgerem SV. W tym starciu Bayern ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po porażce sprzed tygodnia z FC Augsburgiem (1:2). Na wyjeździe ekipa z Monachium pozostaje bez porażki w Bundeslidze w tym sezonie.