Bayern patrzy dalej niż na teraźniejszość. Kane może dostać wsparcie

Bayern Monachium jest w trakcie opracowywania strategii na zimowe okno transferowe. O jednym z celów Bawarczyków wieści przekazał dziennikarz Christian Falk z "Bildu".

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Fisnik Asllani może dołączyć do Bayernu Monachium

Bayern Monachium jest oczywiście bardzo zadowolony z efektów gry Harry’ego Kane’a. W każdym razie gigant Bundesligi chce nieco odciążyć Anglika. W związku z tym pojawił się plan, aby ekipa z Monachium pozyskała nowego napastnika. Ciekawymi wieściami w tej sprawie podzielił się dziennikarz Christian Falk z „Bildu”.

Źródło podało, że na celowniku Bawarczyków znalazł się Fisnik Asllani. Reprezentant Kosowa aktualnie broni barw Hoffenheim. Tymczasem na sprzedaży swojego napastnika jego obecny klub mógłby zarobić około 30 milionów euro.

Asllani to zawodnik, który jest już przyzwyczajony do gry w lidze niemieckiej. Trafił do Hoffenheim z Unionu Berlin na zasadzie wolnego transferu. W tej kampanii piłkarz wystąpił jak na razie w 17 meczach, strzelając w nich siedem goli. Ponadto na jego koncie znalazły się także trzy asysty.

Asllani to zawodnik, który na brak ofert nie może narzekać. Nie tylko Bayern jest nim zainteresowany. Chęć przeprowadzenia transakcji z udziałem piłkarza wykazują też takie kluby jak Borussia Dortmund czy FC Barcelona. Jasne jest jednak, że na dziś najbardziej zdeterminowany pozostaje klub z Allianz Areny.

23-letni piłkarz w przeszłości występował w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. Obecnie jednak jest powoływany do seniorskiej drużyny narodowej Kosowa. Jak dotąd wystąpił w jej barwach 12 razy, notując trzy kluczowe podania.

