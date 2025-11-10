Bayern skontaktował się z gwiazdą! Wielki transfer za darmo

15:36, 10. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Bayern Monachium rozpoczął starania, aby latem przyszłego roku do zespołu dołączył Dusan Vlahović. Fabrizio Romano zdradził, że doszło do kontaktu na linii klub - zawodnik. Kontrakt napastnika z Juventusem wygasa po zakończeniu sezonu.

Vincent Kompany
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Dusan Vlahović i Bayern rozmawiali ws. możliwego transferu

Bayern Monachium ma aktualnie w składzie dwóch napastników. O ile media spekulują o możliwym transferze Harry’ego Kane, tak z wypowiedzi zarówno klubu, jak i zawodnika wynika, że Anglik będzie kontynuował karierę w Bundeslidze. Natomiast niepewna jest przyszłość Nicolasa Jacksona. Senegalczyk jest tylko wypożyczony z Chelsea, więc nie wiadomo czy pozostanie w Bawarii.

Z medialnych doniesień wynika, że Bayern rozważa ściągnięcie innego napastnika. Wszystko przez kwestie finansowe, ponieważ ewentualny wykup Jacksona wiąże się z dużym wydatkiem. Dlatego też uwagę Bawarczyków zwrócił Dusan Vlahović.

Vlahović i jego przyszłość to duży znak zapytania. Na ten moment wciąż nie przedłużył kontraktu z Juventusem, który wygasa latem przyszłego roku. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że w październiku dwukrotnie doszło do rozmów na linii Bayern – Vlahović.

Dziennikarz zaznaczył, że Vlahović wykluczył odejście ze Starej Damy w styczniu. Ponadto klub z Turynu rozważa zaproponowanie nowego kontraktu z racji dobrych występów piłkarza w ostatnim czasie. Niemniej jednak porozumienie może być trudne do osiągnięcia, ponieważ Juventus nie będzie w stanie zaoferować mu podobnego wynagrodzenia, co obecne, czyli ok. 12 mln euro rocznie.

Na ten moment Vlahović ma na swoim koncie 6 goli i jedną asystę w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach.

