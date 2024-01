IMAGO / Team 2 Na zdjęciu: Assan Ouedraogo

Assan Ouedraogo w Niemczech uchodzi za wielki talent

17-letni pomocnik latem ma opuścić Schalke 04 Gelsenkirchen

Zakontraktować zdolnego zawodnika chce m.in. Bayern Monachium

Assan Ouedraogo przejdzie do Bayernu Monachium?

Bayern Monachium myśli o przyszłości, dlatego poważnie zainteresował się bardzo zdolnym Assanem Ouedraogo. 17-letni pomocnik Schalke 04 Gelsenkirchen uchodzi za wielki talent, co dostrzegają europejscy giganci, z mistrzem Bundesligi na czele.

Bawarski klub szybko przeszedł do konkretów składając młodemu zawodnikowi oficjalną ofertę kontraktu. Jeśli młodzieżowy reprezentant Niemiec zaakceptowałby tę propozycję, to związałby się z Bayernem Monachium do 30 czerwca 2029 roku.

Do przeprowadzki Assana Ouedraogo miałoby dojść podczas letniego okienka transferowego. Sytuację siedemnastolatka śledzą również takie drużyny jak Inter Mediolan, AC Milan, RB Lipsk oraz Liverpool.