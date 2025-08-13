Bayern złożył nową ofertę za gwiazdę Stuttgartu! Jest decyzja

Bayern Monachium od dawna interesuje się Nickiem Woltemade. Mistrzowie Niemiec złożyli za Niemca ofertę opiewającą na 60 milionów euro. VfB Stuttgart żąda jednak większej kwoty - donosi Florian Plettenberg ze "Sky".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Nick Woltemade

Nick Woltemade nie dla Bayernu? Stuttgart odrzucił ofertę

Bayern Monachium przygotowuje się do nowego sezonu Bundesligi. Podopieczni Vincenta Kompany’ego przystąpią do kampanii jako mistrzowie Niemiec. Bawarczycy dotychczas nie byli zbyt aktywni na rynku transferowym. Udało im się pozyskać w zasadzie tylko Luisa Diaza oraz Jonathana Taha. Możemy być jednak pewni, że to nie koniec ich wzmocnień.

Nie od dziś wiemy, że Bayern Monachium chce wzmocnić ofensywę. Od dłuższego czasu na celowniku mistrzów Niemiec znajduje się Nick Woltemade. Tymczasem z informacji przekazanych przez Floriana Plettenberga ze „Sky” dowiadujemy się, że Bawarczycy złożyli za Niemca ofertę opiewającą na 60 milionów euro plus dodatki i kwota odsprzedaży. Propozycja została jednak odrzucona przez VfB Stuttgart.

Władze z Mercedes-Benz Arena oczekują zdecydowanie wyższej kwoty za Nicka Woltemade. Drużyna prowadzona przez Sebastiana Hoenessa wycenia swoją gwiazdę na 75 milionów euro. Wspomniane źródło zaznacza, że Bayern Monachium nie ma zamiaru płacić takich pieniędzy. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sprawa klubowej przyszłości Niemca.

Nick Woltemade w minionym sezonie rozegrał 33 spotkania w barwach VfB Stuttgart. 23-latek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 17 trafień, a także trzy asysty.