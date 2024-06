fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Federico Chiesa na liście życzeń Vincenta Kompany’ego

Bayern Monachium ma ambitne plany transferowe związane z letnim oknem transferowym. Spekulacje na temat ewentualnych wzmocnień Bawarczyków nie milkną. Sky Sport Germany daje do zrozumienia, że na celowniku giganta Bundesligi wciąż znajduje się Federico Chiesa.

Źródło przypomina, że reprezentant Włoch już od dłuższego czasu jest na radarze Bayernu. Aktualny kontrakt Chiesy wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, więc Juventus stoi przed jedną z ostatnich szans na zarobienie dużych pieniędzy na transakcji z udziałem zawodnika. Z kolei zainteresowanie ze strony ekipy z Monachium nie jest niczym nowym.

Juve wycenia Chiesę na mniej więcej 35-40 milionów euro. Chociaż nie można wykluczyć, że finalnie klub z Turynu podejmie decyzję o przedłużeniu kontraktu z piłkarzem. Włoski skrzydłowy jest bez wątpienia jedna z kluczowych postaci Bianconerich. Swoją grą zwrócił na siebie uwagę nie tylko Bayernu, ale tez kilku innych ekip z lig europejskich.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

26-latek trafił do Juventusu w lipcu 2022 roku. Chiesa, zanim dołączył do drużyny z Turynu, to występował w Fiorentiny. Sternicy Starej Damy dwa lata temu wyłożyli na transakcję z udziałem zawodnika 44,6 miliona euro. Wcześniej natomiast Juventus zapłacił za wypożyczenie gracza ponad 12 milionów euro.

Czytaj więcej: Liverpool szykuje bombę transferową. To może być HIT