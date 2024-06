Liverpool szykuje bombę transferową. To może być HIT

Liverpool niewykluczone, że w trakcie letniego okna transferowego mocno się wzmocni. Serwis Fichajes.net przekonuje, że The Reds mogą pozyskać Kenana Yildiza z Juventusu.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Kenan Yildiz może zamienić Juventus na Liverpool w trakcie okna transferowego

Liverpool według najnowszych doniesień medialnych wydaje się głównym kandydatem do pozyskania jednej z gwiazd Serie A. Na celowniku The Reds znalazł się Kenan Yildiz z Juventusu. O możliwej transakcji z udziałem tureckiego zawodnika rozpisał się między innymi serwis Fichajes.net.

Ekipa z Premier League jest w trakcie opracowywania planów na wzmocnienia drużyny w trakcie letniego okna transferowego. Liverpool przede wszystkim chce być przygotowany na ewentualne rozstanie Mohameda Salaha. Ostatnio tez nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości Luisa Diasa. W związku z tym sternicy The Reds pracują nad ewentualnymi alternatywnymi rozwiązania.

Jednym z graczy łączonym z transferem do Liverpoolu, jest Yildiz, który jest bardzo ceniony przed przedstawicieli ekipy z Premier League. Działacze The Reds są zauroczeni wszechstronnością zawodnika i tym, że może grać nie tylko jako skrzydłowy, ale sprawdzi się też, będąc drugim napastnikiem. Na uwagę zasługują też duże umiejętności zawodnika w grze jeden na jeden.

19-latek ma kontrakt ważny z Juve do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem rynkowa wartość piłkarza wynosi 30 milionów, co sprawia, że Yildiz jest atrakcyjnym opcja do wzmocnienia każdej czołowej ekipy w Europie. W ostatniej kampanii turecki zawodnika wystąpił w 39 meczach, notując w nich sześć trafień i dwie asysty.

