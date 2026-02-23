Bayern Monachium zatrzymuje pomocnika. Wielki talent na dłużej

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Lennart Karl z profesjonalnym kontraktem w Bayernie Monachium

Bayern Monachium pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec. Bawarczycy mają już osiem punktów przewagi nad Borussia Dortmund. Po 23. kolejkach imponują także skutecznością – zdobyli aż 85 bramek. W ostatnim meczu z Eintrachtem Frankfurt (3:2) na Allianz Arenie z ławki rezerwowych nie podniósł się Lennart Karl. 18-latek już wcześniej przebojem wdarł się do pierwszego zespołu i uchodzi za jeden z największych talentów w klubie.

Jak informuje „Bild”, pomocnik związał się z Bayernem kontraktem do czerwca 2029 roku po osiągnięciu pełnoletności. Co więcej, w Monachium już trwają rozmowy nad kolejnym przedłużeniem – tym razem do 2031 roku. Istotne jest również to, że nowa umowa najprawdopodobniej nie będzie zawierała klauzuli odstępnego.

Podpisanie profesjonalnego kontraktu wiąże się także ze wzrostem wynagrodzenia. Obecnie Karl ma zarabiać około 2 milionów euro rocznie. Choć na tle największych gwiazd zespołu nie jest to zawrotna kwota, to jak na jego wiek i pozycję w drużynie stanowi solidną podstawę do dalszych negocjacji.

Młody pomocnik już w tym sezonie udowodnił swój ogromny potencjał. We wszystkich rozgrywkach rozegrał 31 spotkań, w których zdobył siedem bramek i dorzucił cztery asysty. Na początku sezonu Karl niespodziewanie wskoczył do wyjściowego składu, korzystając na kontuzji Jamala Musiali.