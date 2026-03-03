Bayern Monachium rozgląda się za nowym defensorem. Jak się okazuje, mistrzowie Niemiec zwrócili uwagę na Finna Jeltscha. Piłkarz VfB Stuttgart jest porównywany do Matsa Hummelsa - podaje "Sports Boom".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Finn Jeltsch na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium zaczyna poważnie myśleć o zbliżającym się letnim okienku transferowym. Wychodzi na to, że mistrzowie Niemiec będą musieli wzmocnić środek defensywy. Vincent Kompany ma swoich liderów na tej pozycji, ale klub może opuścić rezerwowy. Kim Min-jae jest bowiem łączony z Galatasaray. Bawarczycy zatem będą zmuszeni poszerzyć kadrę na pozycji stopera.

Z informacji przekazanych przez „Sports Boom” dowiadujemy się, że Bayern Monachium znalazł kandydata do transferu. I to u swojego ligowego rywala. W kręgu zainteresowań mistrzów Niemiec znalazł się Finn Jeltsch, który na co dzień reprezentuje barwy VfB Stuttgart. Defensor ma dopiero 19 lat, a już zdążył pokazać się ze znakomitej strony na boiskach Bundesligi.

Finn Jeltsch to nadzieja niemieckiej piłki. Utalentowany zawodnik jest nawet porównywany do Matsa Hummelsa. 19-latek profilem przypomina mistrza świata z 2014 roku. Zawodnik zatem nieprzypadkowo znalazł się na celowniku Bayernu Monachium, który jednak będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Młody stoper jest wyceniany na 30-35 milionów euro.

Finn Jeltsch w trwającej kampanii rozegrał 29 spotkań w koszulce VfB Stuttgart. 19-latek nie ma na koncie trafienia, ale może się pochwalić jedną asystę. Zaliczył ją w rywalizacji ligowej przeciwko Werderowi Brema.