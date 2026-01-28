Bayern Monachium rozgląda się za wzmocnieniami. Latem Bawarczycy mogą sięgnąć po ligowego rywala. Na celowniku mistrzów Niemiec znalazł się Bazoumana Toure. Za piłkarza Hoffenheim trzeba zapłacić ponad 50 milionów euro - donosi "SportsBoom".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bazoumana Toure łączony z Bayernem Monachium

Bayern Monachium w minioną sobotę poniósł pierwszą porażkę w tym sezonie Bundesligi. Mistrzowie Niemiec niespodziewanie okazali się gorsi od Augsburga (1:2). Wpadka podopiecznych Vincenta Komapny’ego jeszcze nie ma większych konsekwencji. Bawarczycy mają bowiem zapas ośmiu punktów w tabeli nad Borussią Dortmund, która znajduje się na pozycji wicelidera.

Nie od dziś wiemy, że Bayern Monachium uważnie obserwuje ligowy rynek w poszukiwaniu odpowiednich zawodników. Jak się okazuje, Bawarczycy wytypowali już cel na najbliższe letnie okienko transferowe. Serwis „SportsBoom” poinformował, że w kręgu zainteresowań mistrzów Niemiec znalazł się 19-letni Bazoumana Toure, który na co dzień reprezentuje barwy Hoffenheim.

Transfer utalentowanego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej będzie wiązał się ze sporym wydatkiem. Wspomniane źródło zaznacza, że za zawodnika trzeba będzie zapłacić w granicach 50-55 milionów euro. Jest to kwota, która nawet Bayernowi Monachium może stanowić problem. Władze z Allianz Areny z pewnością będą chcieli zbić cenę.

Bazoumana Toure w obecnym sezonie rozegrał 17 spotkań w koszulce Hoffenheim. Iworyjczyk zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 19-latek może również pochwalić się aż pięcioma asystami.