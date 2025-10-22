Bayern nie dogada się z gwiazdą? Są dwie alternatywy!

Bayern Monachium w dalszym ciągu pracuje nad nową umową dla Dayota Upamecano. Wierzy w porozumienie, ale ma też na radarach dwóch potencjalnych następców Francuza - wyjaśnia "Bild".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Bayern stawia na Upamecano. Ma też awaryjne rozwiązanie

Bayern Monachium nie poddaje się w temacie Dayota Upamecano. Czasu jest coraz mniej, bowiem jego umowa wygasa już w czerwcu 2026 roku, a to oznacza, że lada moment będzie mógł negocjować z innymi klubami. Bawarczycy próbują ubiec konkurencję i porozumieć się z gwiazdorem jeszcze przed otwarciem zimowego okienka transferowego.

Negocjacje nie są łatwe, bowiem Upamecano domaga się znaczącej podwyżki. Ma świadomość, że pod wodzą Vincenta Kompany’ego wskoczył na światowy poziom i jest jednym z najlepszych obrońców w Europie. Media donoszą, że zainteresowanie jego usługami wykazują chociażby Barcelona, Real Madryt czy Liverpool, czyli same światowe potęgi.

Francuz czuje się bardzo dobrze w Bayernie, ale chce, aby wynagrodzenie odpowiadało jego roli w zespole. Mowa tu o 16 milionach euro podstawowej pensji, a do tego należałoby doliczyć również różnego rodzaju bonusy. Swego czasu Bawarczycy ustalili strukturę płacową, której nie zamierzają zaburzać, dlatego starają się wywalczyć korzystne warunki finansowe.

Dayot Upamecano currently earns up to €16m gross per year with all possible bonuses. Should he sign a new contract, €16m would become his base salary, plus other performance based add-ons. The sticking point remains the signing fee. Within the club, it is said that Upamecano… pic.twitter.com/S3gncmkDvV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 21, 2025

Priorytetem Bayernu jest zatrzymanie Upamecano. Klub ma natomiast plan, gdyby się to nie powiodło. Za alternatywy uchodzą Marc Guehi oraz Nico Schlotterbeck – ten pierwszy latem będzie dostępny za darmo, a drugiego Borussia Dortmund może sprzedać w ramach poważnej promocji.