Bayern Monachium nieustannie walczy o nowego napastnika. Na radarach pozostaje Nick Woltemade, ale negocjacje ze Stuttgartem utknęły w martwym punkcie.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Nick Woltemade

Bayern chce Woltemade. Rozmowy bez rezultatu

Bayern Monachium od wielu tygodni celuje w wymarzony transfer Nicka Woltemade. Niemiecki napastnik jest uważany za idealnego konkurenta, a w przyszłości również następcę Harry’ego Kane’a. Saga transferowa z jego udziałem zdaje się jednak nie mieć końca – cierpią na tym wszystkie strony, bowiem sam zawodnik bardzo chce przenieść się na Allianz Arena.

Negocjacje między klubami utknęły w martwym punkcie. Najnowsza oferta Bayernu to pakiet o łącznej wartości 70 milionów euro, licząc kwotą podstawową oraz bonusy. Stuttgart oczekuje z kolei 75 milionów euro, co w Bawarii jest odbierane bardzo niechętnie.

Woltemade odczuwa złość wobec Stuttgartu, gdyż jego zdaniem złamane zostały dotychczasowe ustalenia. Pierwotnie oczekiwana kwota miała być mniejsza, lecz stopniowo klub zwiększał swoje żądania. Bayern nie zamierza dłużej zwlekać. Wyznaczył konkretny termin, do kiedy ma nastąpić przełom w rozmowach. Jeśli takowy nie nastąpi, transfer nie dojdzie do skutku.

Bayernowi mocno zależy na tym ruchu, tak samo jak Woltemade, który nie zamierza spędzać w Stuttgarcie kolejnego sezonu. Triumfator Pucharu Niemiec gra tym samym w niebezpieczną grę, gdyż wartość rynkowa niemieckiego snajpera może znacząco zmaleć, jeśli następne miesiące w jego wykonaniu nie będą już tak udane.