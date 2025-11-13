Bayern Monachium przygotowuje ofertę. Gigant chce gwiazdę Bundesligi

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Alejandro Grimaldo na radarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium w tym sezonie prezentuje znakomitą formę we wszystkich rozgrywkach. Do remisu z Unionem Berlin (2:2) w miniony weekend, zespół Vincenta Kompany’ego miał na koncie imponującą serię 16 zwycięstw z rzędu od początku sezonu. Mistrzowie Niemiec błyszczą przede wszystkim w ofensywie, ale szkoleniowiec już planuje ruchy transferowe, które mają wzmocnić blok defensywny w 2026 roku.

Jak donosi „Kicker”, Bayern bacznie obserwuje Alejandro Grimaldo, lewego obrońcę Bayeru Leverkusen. 30-letni Hiszpan rozgrywa znakomity sezon. W 15 meczach zdobył siedem bramek i dołożył trzy asysty. 11-krotny reprezentant kraju trafił do niemiecko klubu latem 2023 roku z Benfiki Lizbona na zasadzie wolnego transferu i bardzo szybko stał się liderem zespołu.

Jego obecny kontrakt obowiązuje do połowy 2027 roku, a przedłużenie umowy jest mało prawdopodobne. To może otworzyć przed Bayernem możliwość pozyskania zawodnika w letnim oknie transferowym. Portal Transfermarkt.de wycenia Hiszpana na 30 milionów euro, ale monachijczycy mogliby spróbować negocjować kwotę w okolicach 25 milionów.

Potencjalnym problemem dla Bayernu mogą być jednak wypowiedzi samego Grimaldo, który w ostatnich wywiadach wspominał o chęci zakończenia kariery w ojczyźnie. Nic więc dziwnego, że jego nazwisko pojawia się również w kontekście zainteresowania Realu Madryt i Barcelony, które także monitorują jego sytuację.