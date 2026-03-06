Bayern Monachium poluje na reprezentanta Niemiec. Gigant może rozbić bank

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kevin Schade na celowniku Bayernu. Brentford żąda 70 mln euro

Bayern Monachium w hicie 24. kolejki 1. Bundesligi pokonał Borussię Dortmund (3:2) na Signal Iduna Park i wykonał ważny krok w stronę mistrzostwa Niemiec. Joshua Kimmich został bohaterem w Der Klassikerze. Pomocnik strzelił zwycięskiego gola w 87. minucie. Monachijczycy są także blisko przekroczenia granicy 100 zdobytych bramek w obecnym sezonie ligowym. Ogromny wkład w ofensywną siłę zespołu ma Harry Kane, który w trwających rozgrywkach zdobył już 30 goli.

W stolicy Bawarii już rozglądają się za kolejnymi wzmocnieniami w ofensywie. Klub szuka zawodników, którzy będą wspierać Luisa Diaza. W ostatnich miesiącach z Bayernem łączono Saida El Malę z FC Koln czy Yana Diomande z RB Lipsk. Według informacji „Bilda”, na krótkiej liście transferowej przy Sabener Strasse znalazł się również Kevin Schade z Brentfordu.

Transfer może być jednak trudny do zrealizowania ze względu na wysoką wycenę zawodnika. Angielski klub oczekuje za reprezentanta Niemiec około 70 milionów euro. 24-letni skrzydłowy trafił do Brentfordu latem 2023 roku z Freiburga i jest związany kontraktem do czerwca 2028 roku.

W obecnym sezonie Schade rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty. W grudniu szczególnie błysnął przeciwko AFC Bournemouth, gdy ustrzelił hat-tricka. Schade uchodzi za jednego z najszybszych zawodników występujących w Premier League, a jego dynamika i bezpośredni styl gry przyciągają uwagę także Tottenhamu Hotspur oraz Interu Mediolan.