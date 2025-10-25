Bayern Monachium planuje wielki transfer. Agent rozpoczął rozmowy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Marc Guehi rozchwytywany przez wielkie kluby

Bayern Monachium coraz śmielej działa na rynku transferowym i wszystko wskazuje na to, że wkrótce może sprowadzić jednego z najbardziej cenionych angielskich obrońców. Jak informuje Christian Falk z dziennika „Bild”, Bawarczycy są liderem w wyścigu o pozyskanie Marca Guehiego, który pełni rolę kapitana w Crystal Palace.

Według doniesień, przedstawiciel Guehiego został niedawno zauważony w Monachium. Jego obecność w stolicy Bawarii ma być bezpośrednio związana z rozmowami na temat transferu 25-letniego reprezentanta Anglii. Negocjacje mają być już w zaawansowanej fazie, a dyrektor sportowy Christoph Freund odgrywa kluczową rolę w forsowaniu głośnego transferu z Premier League.

Nie tylko Bayern stara się o usługi Anglika. Liverpool był bliski sprowadzenia zawodnika już latem, lecz kierownictwo Crystal Palace nie zamierzało go sprzedawać i zablokowało transfer. Mimo to The Reds nadal pozostają zainteresowani. Teraz do gry wkroczył klub z Allianz Areny, który dysponuje ogromnymi możliwościami finansowymi. Monachijczycy zamierzają skusić Guehiego wyjątkowo korzystnym kontraktem.

Reprezentant Anglii ma obowiązujący kontrakt na Selhurst Park do czerwca 2026 roku. Władze monachijskiego giganta intensywnie pracują nad odmłodzeniem kadry i pozyskaniem graczy o mentalności liderów. Guehi idealnie spełnia wspomniane kryteria. W tym sezonie rozegrał 14 meczów we wszystkich rozgrywkach, zanotował dwie asysty i wpisał się na listę strzelców przeciwko Aston Villi.