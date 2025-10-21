Bayern Monachium zmienił decyzję. Neuer wkrótce pozna przyszłość

08:48, 21. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Bild

Manuel Neuer miał opuścić Bayern Monachium po tym sezonie, ale klub zmienił zdanie. Wkrótce weteran ma otrzymać propozycję nowej umowy - informuje "Bild".

Manuel Neuer
fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Manuel Neuer

Neuer miał się już żegnać. Zostanie na dłużej?

Bayern Monachium na początku roku poinformował o nowej umowie dla Manuela Neuera, ważnej do końca sezonu 2025/2026. Z klubu docierały sygnały, że będą to ostatnie miesiące współpracy, a w czerwcu 2026 roku dojdzie do oficjalnego rozstania. Wydawało się, że niemiecki bramkarz nie zdoła już utrzymać wysokiej formy i zwyczajnie wiek da o sobie znać. Jest jednak zupełnie inaczej, bowiem 39-latek wciąż prezentuje znakomity poziom. W tym sezonie wystąpił w dziesięciu meczach i cztery razy zachował czyste konto.

Neuer zrezygnował z gry dla reprezentacji Niemiec, więc ma więcej czasu na odpoczynek i regenerację. To pozytywnie wpływa na jego występy dla Bayernu. W Monachium są zadowoleni z jego postawy, zarówno na murawie, jak i w szatni. Weteran jest sporym wsparciem dla młodych zawodników, a także trzyma całą drużynę w ryzach.

Te kwestie przesądzają o zmianie decyzji. „Bild” twierdzi, że Bayern chce zatrzymać Neuera na jeszcze jeden sezon i jest gotowy zaproponować mu nową umowę. Opóźni to również proces poszukiwania jego następcy, który oczywiście nie jest łatwy.

Ostateczna decyzja zapadnie w ciągu najbliższych tygodni. Na ten moment Neuer ma duże szanse, aby kontynuować grę dla niemieckiego giganta również w przyszłym sezonie. Jeśli do tego dojdzie, Bayern nie sprowadzi nowego bramkarza.

