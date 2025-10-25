Bayern chce go zatrzymać na lata. Jest kluczowy komunikat

Bayern Monachium wystartował znakomicie w tym sezonie i jest faworytem w grze o Ligę Mistrzów. Vincent Kompany zbiera liczne pochwały, a w klubie wierzą w wieloletnią współpracę.

fot. ddp media GmbH Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kompany na lata w Bayernie? Nie będzie łatwo go wyciągnąć

Bayern Monachium znakomicie zaczął ten sezon, wygrywając wszystkie dwanaście rozegranych spotkań. Pełna dominacja na krajowym podwórku już nie wystarczy, bowiem klub zamierza również zdobyć Ligę Mistrzów. Na ten moment jest uważany za faworyta tych rozgrywek, bowiem pozostali europejscy giganci mają swoje problemy.

Vincent Kompany zbiera znakomite recenzje – kibice są pod wrażeniem, jak rozwija się jego zespół. W minionym sezonie Bayern błyszczał w ofensywie, ale miał poważne problemy w grze obronnej. Obecnie uchodzi za drużynę kompletną, która nie ma słabych punktów. W ataku fantastycznie układa się współpraca Luisa Diaza, Harry’ego Kane’a oraz Michaela Olise, a przecież niebawem do gry wróci też Jamal Musiala.

Bayern postanowił niedawno nagrodzić Kompany’ego za jego pracę i ogłosił przedłużenie umowy do 2027 roku. W mediach pojawiły się natomiast spekulacje o jego ewentualnej przyszłości w Manchesterze City. Władze klubu zapewniają, że w kontrakcie nie ma żadnej opcji wykupu, a plan zakłada wieloletnią współpracę z belgijskim trenerem.

– Przedłużyliśmy umowę z Kompanym, by zatrzymać go na długo. Taki jest nasz zamiar, więc nie ma tam miejsca na klauzulę wykupu. Jesteśmy przekonani, że Bayern i Kompany świetnie do siebie pasują. To sygnał dla drużyny, że mamy idealnego trenera dla tego klubu – wytłumaczy dyrektor sportowy Bayernu Christoph Freund.