Bayern już zdecydował. Od tego zależy przyszłość Kane’a

Bayern rozpocznie rozmowy. Kane nigdzie się nie wybiera?
Bayern Monachium jest zachwycony dyspozycją Harry’ego Kane’a w obecnym sezonie. Anglik wszedł na najwyższy możliwy poziom i jest nie do zatrzymania. W raptem 11 meczach we wszystkich rozgrywkach uzbierał już 19 bramek oraz 3 asysty. Imponuje nie tylko skutecznością w polu karnym, ale również techniką, spokojem w rozegraniu piłki i wszechstronnością.
W Bawarii zdają sobie sprawę z tego, że Kane to wielki lider całej drużyny, a jego dyspozycja pozwala wierzyć w zdobycie Ligi Mistrzów. Bayern odnotował również działania innych klubów, które są zainteresowane jego transferem w przyszłym roku. Media sugerują, że do walki o niego włączą się angielscy giganci, w tym przede wszystkim Manchester United.
Choć Kane ma ważną umowę do 2027 roku, Bayern chce zabezpieczyć jego przyszłość znacznie wcześniej. „Bild” ujawnia, że zapadła decyzja o nadchodzących rozmowach kontraktowych. Mają one wystartować w lutym, kiedy to wygaśnie klauzula wykupu.
W Monachium bardzo spokojnie podchodzą do kwestii wieku Kane’a. Choć ma 32 lata, nie ulega wątpliwościom, że jeszcze przez długi czas będzie w stanie grać na najwyższym światowym poziomie. Wszystko to za sprawą jego charakterystyki, która nie opiera się na fizyczności, a inteligencji boiskowej oraz technice, której nie straci z upływem lat.