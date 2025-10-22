Bayern już zdecydował. Od tego zależy przyszłość Kane’a

Bayern Monachium szykuje się do rozmów z największą gwiazdą. Harry Kane jest łączony z transferem, ale Bawarczycy spróbują przedłużyć jego umowę - twierdzi "Bild".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern rozpocznie rozmowy. Kane nigdzie się nie wybiera?

Bayern Monachium jest zachwycony dyspozycją Harry’ego Kane’a w obecnym sezonie. Anglik wszedł na najwyższy możliwy poziom i jest nie do zatrzymania. W raptem 11 meczach we wszystkich rozgrywkach uzbierał już 19 bramek oraz 3 asysty. Imponuje nie tylko skutecznością w polu karnym, ale również techniką, spokojem w rozegraniu piłki i wszechstronnością.

W Bawarii zdają sobie sprawę z tego, że Kane to wielki lider całej drużyny, a jego dyspozycja pozwala wierzyć w zdobycie Ligi Mistrzów. Bayern odnotował również działania innych klubów, które są zainteresowane jego transferem w przyszłym roku. Media sugerują, że do walki o niego włączą się angielscy giganci, w tym przede wszystkim Manchester United.

Choć Kane ma ważną umowę do 2027 roku, Bayern chce zabezpieczyć jego przyszłość znacznie wcześniej. „Bild” ujawnia, że zapadła decyzja o nadchodzących rozmowach kontraktowych. Mają one wystartować w lutym, kiedy to wygaśnie klauzula wykupu.

Bayern are planning to open talks with Harry Kane in February, after his release clause will have expired. The club is aware that Kane is not reliant mainly on his physique, but rather on his technique and understanding of the game – therefore, Bayern want to extend his contract… pic.twitter.com/yau4xzdr1t — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 21, 2025

W Monachium bardzo spokojnie podchodzą do kwestii wieku Kane’a. Choć ma 32 lata, nie ulega wątpliwościom, że jeszcze przez długi czas będzie w stanie grać na najwyższym światowym poziomie. Wszystko to za sprawą jego charakterystyki, która nie opiera się na fizyczności, a inteligencji boiskowej oraz technice, której nie straci z upływem lat.