Bayern Monachium ma problemy w negocjacjach kontraktowych z Dayotem Upamecano. Jednocześnie agent gwiazdora oferuje go do giganta Premier League - informuje Christian Falk.

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern straci Upamecano? Agent korzysta z zamieszania

Bayern Monachium nie spodziewał się problemów w rozmowach z Dayotem Upamecano. Celem było przedłużenia wygasającej w 2026 roku umowy, tak aby zabezpieczyć jego przyszłość i nie obawiać się odejścia za darmo. Klub napotkał jednak poważne trudności, gdyż gwiazdor zażyczył sobie znaczącej poprawy warunków finansowych. Oczekiwania zawodnicy przewyższyły możliwości Bawarczyków, więc temat utknął w martwym punkcie. Na dzisiaj negocjacje nie są prowadzone, choć Bayern w dalszym ciągu liczy, że uda się porozumieć.

W międzyczasie Upamecano rozważa też inne opcje. Jego agent zwrócił się do Manchesteru United, oferując kandydaturę defensora Bayernu. Faktycznie na Old Trafford poszukiwany jest obrońca z najwyższej półki, a Francuz zagwarantuje konkretny poziom. Na korzyść działa fakt wygasającego w 2026 roku kontraktu, co sprawia, że mistrzowie Niemiec nie mogliby przesadzić z jego wyceną.

Manchester United wykazuje zainteresowanie transferem Upamecano i może w najbliższym czasie podjąć konkretne kroki. Sytuacja Bayernu jest skomplikowana – wizja utraty Francuza za darmo nie jest kusząca, więc sprzedaż wchodzi w grę, choć oczywiście w pierwszej kolejności władze klubu spróbują ponownie przegadać temat z otoczeniem zawodnika.

Miniony sezon w wykonaniu Upamecano był bardzo dobry. To czołowa postać defensywy, więc jego odejście byłoby gigantyczną stratą dla Vincenta Kompany’ego i spółki.