Bayern Monachium chce zawodnika Chelsea. Ciekawa opcja transferowa na horyzoncie

Josh Acheampong na liście życzeń Bayernu

Bayern Monachium nie prowadzi obecnie intensywnych poszukiwań nowego środkowego obrońcy. Jednak mistrzowie Niemiec uważnie monitorują rozwój młodego talentu Josha Acheamponga, który reprezentuje barwy Chelsea. Bawarczycy nie zamierzają na razie podejmować konkretnych działań transferowych, lecz chcą być przygotowani na ewentualne zmiany kadrowe w przyszłości.

Jednym z czynników wpływających na takie podejście jest niepewna sytuacja Kima Min-jae. Choć koreański obrońca na ten moment nie sygnalizuje chęci odejścia i pozostaje ważnym ogniwem zespołu, jego przyszłość przed letnim oknem transferowym budzi pewne spekulacje. Bayern chce zachować czujność i mieć przygotowane alternatywy.

19-letni Acheampong w bieżącym sezonie rozegrał 26 spotkań i dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Anglik łączy solidność defensywną z dobrym wprowadzeniem piłki i umiejętnością podejmowania decyzji pod presją. Jego kontrakt na Stamford Bridge obowiązuje do czerwca 2029 roku. Portal Transfermakt.de wycenia młodzieżowego reprezentanta Synów Albionu na 25 milionów euro.

Defensywa Bayernu pozostaje obecnie stabilna i oparta na doświadczonych zawodnikach. Klub zdaje sobie jednak sprawę, że przy napiętym kalendarzu i rywalizacji na kilku frontach odpowiednia głębia składu jest kluczowa. Dlatego też monitorowanie takich talentów jak Acheampong to element szerszej strategii Bayernu.