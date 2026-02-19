Bayern Monachium chce napastnika z Premier League. Jasna deklaracja zawodnika

Bayern Monachium może być zainteresowany pozyskaniem Nicka Woltemade. Napastnik Newcastle United nie jest zadowolony z pobytu w Premier League i rozważa powrót do Bundesligi - informuje "Bild".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Nick Woltemade niepewny przyszłości w Premier League. Bayern monitoruje sytuację

Bayern Monachium jest liderem 1. Bundesligi, mając sześć punktów przewagi nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. Choć w styczniu piłkarze Vincenta Kompany’ego doznali pierwszej porażki w lidze, a następnie zremisowali z Hamburger SV (2:2), siła ofensywna Bawarczyków wciąż robi wrażenie. W bieżących rozgrywkach ligowych zdobyli już 82 bramki, a sam Harry Kane strzelił 26 goli.

W klubie trwają poszukiwania następcy angielskiego napastnika. Na liście życzeń znalazł się Nick Woltemade, który od prawie roku występuje w barwach Newcastle United. Według doniesień „Bild”, 24-letni Niemiec nie jest w pełni zadowolony z pobytu w Premier League i rozważa powrót do kraju.

Newcastle zapłaciło za rosłego napastnika 75 milionów euro. W zespole Eddiego Howe’a Woltemade rozegrał łącznie 39 meczów, w których zdobył 10 bramek i dorzucił cztery asysty. Intensywność fizyczna i taktyczne wymagania angielskiej ligi okazały się dla niego sporym wyzwaniem. Mimo godnego uwagi dorobku strzeleckiego, zdarzały się okresy, w których napastnik miał problemy z utrzymaniem rytmu.

Bayern interesował się 24-latkiem już przed jego transferem do Anglii. Obecny kontrakt Woltemade z Newcastle obowiązuje do czerwca 2031 roku. W czerwcu zadebiutował w niemieckiej kadrze, w której strzelił cztery gole w ośmiu spotkaniach.