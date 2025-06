Bayern Monachium zainteresowany gwiazdą PSG. To może być głośny transfer

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bradley Barcola na celowniku Bayernu Monachium

Bayern Monachium intensyfikuje działania na rynku transferowym i ma jasno określony cel – wzmocnienie skrzydeł. Na szczycie listy życzeń mistrzów Niemiec znalazł się jeden z największych talentów młodego pokolenia – Bradley Barcola z Paris Saint-Germain. 22-letni skrzydłowy, który wypłynął na szerokie wody w barwach Olympique’u Lyon, przebojem wdarł się do Ligue 1.

Talent 14-krotnego reprezentanta Trójkolorowych eksplodował po przeprowadzce do stolicy Francji. Choć końcówka sezonu 2024/25 nie była dla niego idealna, ponieważ stracił miejsce w wyjściowym składzie, to jego dorobek mówi sam za siebie. Barcola zakończył kampanię z 21 trafieniami i 19 asystami we wszystkich rozgrywkach. Odegrał kluczową rolę w zdobyciu przez PSG potrójnej korony.

Bayern chce wykorzystać sytuację i już pracuje nad strategią pozyskania Francuza. Choć negocjacje z paryżanami nie zapowiadają się na łatwe, Bawarczycy są zdeterminowani, by sprowadzić do Monachium gwiazdę. Sytuacja transferowa w stolicy Bawarii jest dynamiczna także z powodu niepewnej przyszłości Leroya Sane. Niemiecki skrzydłowy, którego kontrakt wygasa 30 czerwca, wzbudza zainteresowanie m.in. Arsenalu.

Vincent Kompany ma jasny plan przebudowy ofensywy i wierzy, że sprowadzenie zawodnika kalibru Barcoli może znacząco zwiększyć siłę rażenia zespołu. 22-letni Barcola jest również monitorowany przez Manchester City. Serwis Transfermarkt.de wycenia wychowanka Lyonu na kwotę 70 mln euro.