Bayern kupi skrzydłowego. Na celowniku dwa wielkie talenty

Bayern Monachium w letnim okienku na pewno kupi skrzydłowego. Florian Plettenberg ujawnia nazwiska zawodników, którymi poważnie interesują się Bawarczycy. To dwa wielkie talenty.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency/ Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern szuka wzmocnień w Bundeslidze

Trwający sezon to dla Die Roten 23 zwycięstwa, dwa remisy i jedna porażka w 26 meczach. Bayern Monachium zdobył aż 93 bramki i stracił 25. Chociaż Bawarczycy prezentują się fenomenalnie, to kadra i tak zostanie wzmocniona. W lecie na Allianz Arena trafi skrzydłowy.

Florian Plettenberg przekonuje, że ten transfer nie jest zależny od sytuacji Serge’a Gnabry’ego. Kontrakt 30-latka w najbliższym czasie ma zostać przedłużony. Kto przeniesie się do Monachium? Bayern analizuje możliwość pozyskania dwóch wschodzących gwiazd – pod skrzydła Vincenta Kompany’ego może trafić Yan Diomande lub Said El Mala.

Diomande w tym sezonie rozegrał 16 spotkań, strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty w barwach RB Lipsk. Natomiast El Mala w 18 starciach zapisał na swoim koncie siedem trafień i trzy ostatnie podania w koszulce 1. FC Köln.

Obaj zawodnicy są związani z obecnymi klubami umowami ważnymi do 30 czerwca 2030 roku i obaj są wyceniani przez portal Transfermarkt na ponad 40 milionów euro.