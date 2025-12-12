Bayern idzie po wielką gwiazdę. Barcelona i Real mają ten sam cel

Bayern Monachium dołączył do wyścigu o jednego z najbardziej pożądanych środkowych obrońców. Dużym zainteresowaniem cieszy się Marc Guehi. O piłkarza Crystal Palace zabiega m.in. FC Barcelona.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Max Eberl

Guehi rozchwytywany. Bayern ustawił się obok Realu i Barcelony

Bayern Monachium latem przyszłego roku będzie chciał wzmocnić formację defensywną. Niepewna pozostaje przyszłość jednego z obecnych zawodników. Dayot Upamecano wciąż nie podpisał nowego kontraktu, a obecna umowa wygasa w czerwcu 2026 roku. Choć obecnie prowadzone są rozmowy kontraktowe, to Die Roten szukają również nowych piłkarzy na pozycję środkowego obrońcy.

Dużym zainteresowaniem cieszy się Marc Guehi, który na brak ofert na pewno nie może narzekać. W minione lato był blisko transferu do Liverpoolu, ale ostatecznie temat upadł. Crystal Palace, czyli obecny klub Anglika nie zdążył znaleźć dla niego zastępstwa.

Z racji wygasającego kontraktu wiele drużyn w Europie chce skorzystać z możliwości transferu bezgotówkowego. Guehi przykuł uwagę takich klubów jak FC Barcelona czy Real Madryt. Teraz do wyścigu o 25-latka dołączył także Bayern Monachium.

Z informacji, jakie przekazał serwis Sky Sport Deutschland wynika, że w najbliższym czasie rozmowę z piłkarzem planuje Max Eberl. Dyrektor sportowy Bayernu osobiście chce zaprezentować mu ofertę i przekonać do gry w Bundeslidze.

Guehi jak dotąd grał tylko i wyłącznie w Anglii. Karierę rozpoczynał w Chelsea, a latem 2021 roku przeniósł się do Crystal Palace. Dla Orłów rozegrał 179 spotkań, w których zdobył 10 goli. Na swoim koncie ma triumf w Pucharze Anglii i Tarczy Wspólnoty.