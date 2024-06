Z Mediolanu do Monachium? Bayern chce kluczowego zawodnika Interu

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Inter - Torino

Bayern z transferem z Serie A?

Vincent Kompany i poważnie wzmocnienie kadry – tak Bayern Monachium chce wejść w nowy sezon. Bawarczycy są o krok o wielkiego transferu i zamierzają sprowadzić wschodząca gwiazdę Premier League. Jednak to nie koniec ruchów na Allianz Arena. Bild zdradza kolejny cel 32-krotnych mistzów Niemiec.

Nowym zawodnikiem Monachijczyków może zostać Hakan Calhanoglu. Na razie Die Roten tylko sondują możliwość pozyskania kapitana reprezentacji Turcji. 30-latek jest związany z Interem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2027 roku, co oznacza, że Bayern będzie musiał zapłacić za jego kartę. W tej chwili portal Transfermarkt wycenia go na 45 milionów euro.

Calhanoglu ma swoim CV 111 występów w Bundeslidze. Pomocnik urodził się w niemieckim Mannheim i zaliczył pobyt w takich drużynach jak Karlsruher SC, HSV Hamburg i Bayer Leverkusen. W lecie 2017 roku trafił do Serie A, zasilając szeregi Milanu. Po czterech latach spędzonych w ekipie Rossonerich dołączył do zespołu największych ich rywali, a więc Interu.

W poprzednim sezonie Hakan Calhanoglu rozegrał łącznie 40 spotkań, strzelił 15 goli i zanotował trzy asysty.

