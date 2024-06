Bayern Monachium jest o krok o wielkiego transferu. Bawarczycy sprowadzą wschodząca gwiazdę Premier League, twierdzi Christian Falk. Michael Olise ma trafić do Bundesligi.

dpa picture alliance / Alamy, MatchDay Images Limited \ DW / Alamy Na zdjęciu: Bayern: Vincent Kompany - Crystal Palace

Nie United, a Bayern. Bawarczycy bliscy sprowadzenia talentu z Anglii

Bayern Monachium już od dłuższego czasu wyrażał zainteresowanie ofensywnym zawodnikiem Crystal Palace. Jednak wydawało się, że Michael Olise pozostanie w Premier League i trafi do Chelsea lub Manchester United. Szczególnie zainteresowane miały być Czerwone Diabły, które wydawały się zdeterminowane by pozyskać 22-latka.

Jedna niespodziewanie na pole position w wyścigu podpis byłego piłkarza Reading wysunął się Bayern. Die Roten przystali na żądania młodzieżowego reprezentanta Francji, który domagał się wysokiej tygodniówki. Die Roten zaakceptowali tygodniówkę wynoszącą 220 tysięcy funtów, a więc około 260 tysięcy euro, twierdzi Christian Falk.

Monachijczycy mieli uruchomić klauzulę zawartą w kontrakcie Olise i zapłacą 55 milionów funtów, czyli 65 milionów euro. Tym samym finalizacja przeprowadzki urodzonego w Londynie gracza wydaje się właściwie przesądzona. Lewonożny zawodnik obecnie przygotowuje się z kadrą do Igrzysk Olimpijskich, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrał się do stolicy Bawarii w celu podpisania umowy z Bayernem.

Crystal Palace w lecie 2021 roku zapłaciło Reading nieco ponad dziewięć milionów euro. Teraz Orły mają okazję zarobić przynajmniej 55 milionów.

