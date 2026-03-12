Bayern blokuje transfer gwiazdora do Liverpoolu

12:54, 12. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Michael Olise znalazł się w centrum transferowych spekulacji po zainteresowaniu ze strony Liverpoolu. Fabrizio Romano informuje jednak, że Bayern Monachium nie zamierza rozważać sprzedaży skrzydłowego.

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern jasno stawia sprawę ws. Olise

Michael Olise jest jednym z największych bohaterów obecnego sezonu Bayernu Monachium. Francuski skrzydłowy imponuje skutecznością i regularnością w ofensywie. Władze klubu traktują go jako kluczowy element projektu na kolejne lata.

Z tego powodu Bayern nie chce nawet słyszeć o możliwym transferze latem. Według Fabrizio Romano działacze mistrza Niemiec są zdecydowani zatrzymać zawodnika i próbują uciąć pojawiające się spekulacje. Każda próba negocjacji w sprawie jego transferu może okazać się bardzo trudna.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Olise notuje znakomite liczby w bieżących rozgrywkach. W tym sezonie zdobył już 15 bramek i zanotował 26 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego kreatywność oraz umiejętność wygrywania pojedynków jeden na jeden sprawiają, że jest jednym z liderów ofensywy Bayernu.

Potwierdził to także w ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie. Francuz strzelił w nim dwa gole, a Bayern wygrał aż 6:1. Skrzydłowy najczęściej występuje po prawej stronie, lecz potrafi także schodzić do środka i współpracować z ofensywnymi pomocnikami.

Liverpool obserwuje sytuację zawodnika, ponieważ szuka wzmocnień w ataku. Zainteresowanie wiąże się z niepewną przyszłością Mohameda Salaha. Angielski klub chciałby znaleźć skrzydłowego który zapewni podobną kreatywność i liczby w ofensywie. Na razie jednak Bayern jasno sygnalizuje że nie zamierza rozstawać się z jednym ze swoich najważniejszych piłkarzy.

Zobacz również: Juventus chce reprezentanta Polski. Sensacyjny ruch może stać się faktem