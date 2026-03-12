Bayern blokuje transfer gwiazdora do Liverpoolu

Michael Olise znalazł się w centrum transferowych spekulacji po zainteresowaniu ze strony Liverpoolu. Fabrizio Romano informuje jednak, że Bayern Monachium nie zamierza rozważać sprzedaży skrzydłowego.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern jasno stawia sprawę ws. Olise

Michael Olise jest jednym z największych bohaterów obecnego sezonu Bayernu Monachium. Francuski skrzydłowy imponuje skutecznością i regularnością w ofensywie. Władze klubu traktują go jako kluczowy element projektu na kolejne lata.

Z tego powodu Bayern nie chce nawet słyszeć o możliwym transferze latem. Według Fabrizio Romano działacze mistrza Niemiec są zdecydowani zatrzymać zawodnika i próbują uciąć pojawiające się spekulacje. Każda próba negocjacji w sprawie jego transferu może okazać się bardzo trudna.

Olise notuje znakomite liczby w bieżących rozgrywkach. W tym sezonie zdobył już 15 bramek i zanotował 26 asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego kreatywność oraz umiejętność wygrywania pojedynków jeden na jeden sprawiają, że jest jednym z liderów ofensywy Bayernu.

Potwierdził to także w ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie. Francuz strzelił w nim dwa gole, a Bayern wygrał aż 6:1. Skrzydłowy najczęściej występuje po prawej stronie, lecz potrafi także schodzić do środka i współpracować z ofensywnymi pomocnikami.

Liverpool obserwuje sytuację zawodnika, ponieważ szuka wzmocnień w ataku. Zainteresowanie wiąże się z niepewną przyszłością Mohameda Salaha. Angielski klub chciałby znaleźć skrzydłowego który zapewni podobną kreatywność i liczby w ofensywie. Na razie jednak Bayern jasno sygnalizuje że nie zamierza rozstawać się z jednym ze swoich najważniejszych piłkarzy.

